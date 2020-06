Quanto crescono, i giovani. Proprio per smentire ormai un vecchio adagio: che i ragazzi, alla Juve, non trovano mai spazio. Ecco, con Sarri la tendenza è stata decisamente opposta, ma anche Allegri ha saputo valorizzare tutti al meglio. A confermarlo è il CIES, insieme alle valutazioni di Transfermarkt, il tutto riportato su Tuttosport: in totale, in bianconero ballano 800 milioni di euro considerando soltanto i giocatori a disposizione di Maurizio Sarri. Il più 'costoso' resta Cristiano Ronaldo, a quota 100 milioni. Poi Dybala e De Ligt, infine le due grandi crescite stagionali: 60 milioni è oggi la valutazioni di Bentancur, e Demiral viaggia sullo stesso binario.