Poteva cominciare domenica sera, nella gara rimasta “teorica” contro il Napoli: nella formazione iniziale bianconera Bentancur c’era, in coppia con Arthur. Sarebbe stato un debutto dal 1’ per entrambi e per la coppia che molti immaginavano titolare, ma che nelle prime uscite era rimasta quasi sempre a guardare. E invece niente, ma Bentancur ora vuole imporsi. Come scrive Gazzetta, "il problema all’adduttore è alle spalle e domani sera sarà titolare con la Celeste, contro il Cile. Tabarez lo piazzerà in un centrocampo a quattro, ma da “cinco”.Rodrigo è quel genere di giocatore, ma nel corso degli anni vari allenatori gli hanno chiesto di spostare il suo focus ora sulla fase distruttiva, ora su quella di ideazione". Per Sarri era diventato un “imprescindibile”, ora Pirlo gli chiede un nuovo adattamento, con l’idea di esaltarne le caratteristiche. Centrocampo centrale a due, quindi, ma anche attenzione che deve tornare molto sul garantire gli “equilibri”.