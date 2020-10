1









La doppietta di Alvaro Morata decide la prima in Champions League di Andrea Pirlo. Tre punti fondamentali a Kiev contro la Dinamo, per un 2-0 che regala comunque diversi temi di cui discutere. Una squadra, quella bianconera, che è stata sempre in controllo del match, senza subire, ma che non sempre ha avuto la giusta intensità e il ritmo per far male agli avversari. L'ha chiusa il suo numero 9, a 6' dal termine, dopo una prestazione buona in diversi reparti. Non tutti, però, hanno convinto a pieno. Anzi...



Leggi le pagelle dei giornali nella nostra gallery: scorri verso il basso o sfoglia.