1









Rodrigo Bentancur ha parlato dopo la vittoria contro la Samp, un'ottima prestazione per lui. Ecco le dichiarazioni del centrocampista della Juve a Sky: "Sì, sono soddisfatto. Ho ritrovato la forma fisica che volevo io e il mister. Mi sento bene, la verità è che tutti stiamo bene lì in mezzo.



TOUR DE FORCE - Dobbiamo pensare partita per partita. Oggi non c'era altro che la vittoria e per fortuna l'abbiamo fatto.



LANCI - Ne devo fare di più? Sì, anche ma piacerebbe. Lo sto cominciando a fare in allenamento, anche il mister me lo chiede. Sono contento, ma devo farlo ancora di più.



MCKENNIE E ARTHUR - La verità è che sceglierne uno non posso, stiamo facendo bene tutti, chi gioca vuole fare il meglio e lo stiamo facendo al meglio tutti. RUOLO - Mezz'ala o regista? Regista mi piace di più, mezz'ala mi piace perché vado di più in area ma regista è meglio.



TIRI DA FUORI - Se ci lavoro in allenamento? Quello lo faccio sempre, ogni allenamento. Il calcio ce l'ho ma manca anche un po' di fiducia in me stesso. Sono contento perché là davanti fanno gol per tutti, poi se arrivano i nostri meglio. Abbiamo trovato la forma fisica, giocano tutti e dobbiamo far arrivare la palla davanti agli altri e lo stiamo facendo bene.



COME CALCIA PIRLO - Ogni tanto quando manca uno in partitina gioca lui, è ancora incredibile, soprattutto nei lanci".