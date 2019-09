Due partite da N.G. per Rodrigo Bentancur con la maglia della Juventus in questo avvio di campionato. E potrebbero diventare tre, come riporta Il Corriere dello Sport, visto il tardivo ritorno dal Sudamerica - giovedì probabilmente - utile a fargli mettere sulle gambe 75' contro il Costa Rica. L'uruguaiano però, malgrado i dati non lo dicano, è uno degli imprescindibili, se non per oggi, quantopiù per la Juventus del domani: potrebbe essere lui, infatti, l'uomo da 150 palloni a partita che cerca Sarri. In più, complice una clausola sul contratto - 50% della futura rivendita al Boca - anche per Paratici resta un punto fermo: cederlo non converrebbe e, quella clausola atta ad abbassare 15 milioni di allora (a pensarci oggi), fa sì che Bentancur si confermi uomo su cui puntare.