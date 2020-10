C'è anche Rodrigo Bentancur tra i convocati del ct dell'Uruguay Oscar Tabarez per le gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar contro Colombia (13 novembre) e Brasile (17 novembre). Tra i venticinque convocati dall'ex allenatore del Milan ci sono quattro italiani: oltre a Bentancur, convocati anche Godin e Nandez del Cagliari e Caceres, ex bianconero e oggi alla Fiorentina. Domenica intanto Rodrigo partirà titolare contro il Verona per la sua quinta gara stagionale tra campionato e Champions.