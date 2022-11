L'ex centrocampista della, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, in cui racconta come sta vivendo la sua nuova esperienza al: "La verità e che sono felice, contentissimo di quanto sto realizzando con il Tottenham.Ora che il tecnico, Antonio come lo chiamano qui i tifosi, ha cambiato sistema di gioco puntando su una mediana di tre centrocampisti mi chiede di spingermi con più costanza nell'area avversaria, di provare maggiormente ad andare al tiro: i risultati sono sotto gli occhi di tutti,"Conte mi ha ritagliato un ruolo importante nella squadra, avverto la sua fiducia. Al Tottenham è cambiata la mentalità, e proprio su questo aspetto che Conte ha insistito, martellandoci continuamente.""Vedo il Boca e la Juve in tv, per questione di orari mi viene più facile vedere i miei ex compagni bianconeri. Con molti sono in contatto, mi sono rimaste amicizie fortissime.No Paulo non l'abbiamo escluso dal gruppo dopo che è andato alla Roma (ride ndr)."I primi tre anni sono stati di crescita, gara dopo gara, di miglioramento., penso che la Juve avesse perso un po' di fame, di rabbia. Quando vinci molto, il rischio è che il gruppo si abitui ai trionfi, abbia la pancia troppo piena e vengono meno le motivazioni.