2









Rodrigo Bentancur ha commentato così la vittoria contro l'Udinese: "Non abbiamo iniziato con la mentalità giusta e abbiamo preso gol - ha detto l'uruguaiano della Juve a Dazn - per fortuna è stato annullato. Poi abbiamo tirato fuori la voglia di vincere e il secondo tempo abbiamo giocato bene. Ma serve la mentalità giusta per tutti i 90, nel finale abbiamo preso un gol che non ci voleva. Se non fosse stato annullato il primo ne avrebbero fatti due, ma è una cosa che non deve mai succedere. Al di là di questo, oggi abbiamo giocato molto bene, volevamo tanto questa vittoria. Ora ci riposeremo per il Milan. Se spero di segnare di più? Per me va bene anche se faccio assist come oggi, l'importante è vincere".