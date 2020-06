Mezz'ala o regista importa poco, anche contro il Milanè stato tra i migliori in campo. Il classe '97 continua a crescere partita dopo partita diventando sempre più una certezza del centrocampo di Sarri. Punto fermo per la Juve del presente e del futuro, che secondo Tuttosport ha ancora un difetto da migliorare: "Deve osare in avanti e segnare di più - si legge sulle colonne del quotidiano - ma ha l'umiltà di imparare in fretta".