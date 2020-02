lancia la Juve verso la prossima settimana e, dopo il successo contro la Spal, aspetta la Champions League. L'uruguaiano si propone come uno dei volti chiave del centrocampo bianconero: ha preso il posto di Khedira ora vuole portare la Juve in alto.E ieri, dopo la gara, il messaggio è arrivato chiaro, è pronto: "Regista? Mi trovo bene, Pjanic si è fatto male ma sono tranquillo, mi piace giocare anche lì. Faccio il meglio per aiutare. Difficoltà? In casa sono una grande squadra, facciamo il nostro calcio per portare a casa i tre punti".