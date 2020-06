3









Rodrigo Bentancur ha parlato a La Stampa.



ALLA JUVE - "Sapevo che sarei andato a Torino da dicembre, me l'aveva detto il mio procuratore. Sei mesi dopo ero a Torino, mi sembrava incredibile. Subito ho avuto la sensazione di entrare in uan grande squadra, respirato la mentalità del club. Allegri mi ha dato fiducia, Sarri ora conta su di me: è orgoglio e responsabilità, penso solo a lavorare. Devo migliorare ancora molto".



RONALDO - "L'ho incontrato al Mondiale, in Russia. L'ho salutato e mi ha detto 'ciao Rodrigo', non so come conoscesse il mio nome. Poche settimane dopo eravamo compagni alla Juve: fuoriclasse ed esempio, voglia di vincere incredibile".



A PORTE CHIUSE - "Non sarà facile giocare senza tifosi, si farà sentire anche il caldo. Noi ci stiamo allenando duramente, saremo pronti. La Juve vuole vincere sempre e la Coppa Italia è il primo traguardo: ci teniamo tantissimo".



RIFERIMENTI - "In Uruguay avevo Forlan come modello, un attaccante. Studiavo però Lampard, Gerrard e Busquets". POSIZIONE - "​Ho giocato da mezzala destra, con più fatica anche a sinistra, da trequartista dietro le punte... nessun problema, cerco sempre di dare il massimo. Però la mia posizione preferita è centrocampista centrale davanti alla difesa".