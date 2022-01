1









Ufficiale il passaggio di Rodrigo Bentancur al Tottenham.



IL COMUNICATO - "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodrigo Bentancur Colmán a fronte di un corrispettivo di € 19 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 6 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 4 milioni, già al netto del contributo di solidarietà, degli oneri accessori e di quanto spettante al Boca Juniors a seguito della cessione di tale diritto alle prestazioni sportive."



IL SALUTO - "La carriera di Rodrigo Bentancur proseguirà lontano da Torino: il centrocampista uruguayano, bianconero dal 2017, saluta la Juve per proseguire la sua avventura al Tottenham. Quattro stagioni e mezzo insieme: anni nei quali Rodri ha giocato molto, 181 partite in tutte le competizioni, arricchite da 3 gol, due in campionato e uno in Coppa Italia, 17 assist e una media dell’89% di passaggi riusciti. Nelle ultime quattro stagioni di Serie A, Rodrigo è il calciatore della Juventus ad aver sia effettuato più contrasti (205) che intercettato più palloni (147).



Una presenza costante, se si pensa chenel suo periodo alla Juve (dal 2017/18) nessun calciatore dei bianconeri ha disputato più partite in Serie A: 133, al pari di Paulo Dybala.

Ha vinto tanto, Rodrigo: in questi anni è in Serie A il 3° centrocampista con più successi nel torneo (87, al pari di Kessié), dietro solo a Zielinski (101) e Brozovic (90).E a proposito di vittorie, Bentancur saluta la Juve per andare gli Spurs con un palmarès personale di 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Grazie di tutto Rodri… ¡y Suerte!"