Focolaio nella nazionale dell'Uruguay, la Juve trema per le condizioni di Rodrigo Bentancur. Sono 15 i giocatori positivi nella sua nazionale dopo le gare di qualificazione a Qatar 2022. Per ora non ci sono notizie di positività al Covid per il centrocampista bianconero che rientrato in Italia e sarà a disposizione di Pirlo per la partita di domani sera contro il Cagliari, dove ci sono gli altri due uruguaiani Godin e Nandez. I positivi nell'Uruguay sono: Gabriel Neves, Brian Rodriguez, Vina, Rolin, Diego Rossi, Torreira, Nunez, Suarez, e Munol, più 6 membri dello staff.