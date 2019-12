Ai microfoni di Juventus TV, Rodrigo Bentancur ha risposto alle domande sulle sensazioni ed emozioni di Juve-Lazio. A breve si scenderà in campo per la Supercoppa Italiana. "Vogliamo portare a casa la Coppa - le sue parole -. Ma dobbiamo giocare come nel primo tempo contro la Lazio, quando abbiamo giocato a Roma". Bentancur sarà titolare nel centrocampo a tre bianconero: con lui, Pjanic e Matuidi.