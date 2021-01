Rodrigo Bentancur, a JTV, ha commentato la vittoria con la Samp.



VITTORIA CON SIGNIFICATI - "Sì, certo, credo che nel primo tempo abbiamo fatto bene. Dobbiamo chiuderla prima, tante occasioni ma dopo il secondo tempo siamo calati. Ma siamo contenti di aver vinto, per i tre punti".



GRANDE PRESTAZIONE - "Crescita? Sì, credo che tutti abbiamo trovato la forma fisica che voleva il mister, e anche noi. Credo che tutta la squadra stia facendo tanto bene".



ARTHUR - "Con palla al piede, mamma mia... credo sia il più forte, più di lui solo Iniesta. Giocare con lui è un piacere. A centrocampo tutti stiamo facendo bene, abbiamo trovato la forma che volevamo. Si vede una bella squadra".



SUPERCOPPA - "Entusiasmo? Era il primo obiettivo di questo 2021. Vincere la Supercoppa. Non dobbiamo fare quanto fatto a San Siro, calare mentalmente. Ne avevamo parlato dopo la partita, non deve mancare l'attenzione. In tutte le partite".



CERTEZZA - "Abbiamo trovato il gioco, facciamo uscire palla al piede. Manca chiudere le partite con tutte le occasioni che abbiamo. Dobbiamo farlo prima. Anche oggi si è visto. Ma sono contento per la vittoria".