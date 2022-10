Salvo colpi di scena,, in scadenza di contratto, lascerà Torino a giugno. Lavaluta nuovi nomi e attende comunque una risposta positiva dalla stagione di(domenica sera lo vedremo all’opera in Juve-Bologna o Thiago Motta gli preferisce già Lykogiannis?). Le idee al momento sono due, come due sono le occasioni:del Borussia Mönchengladbach edel Benfica, anche loro col contratto agli sgoccioli. Ma sono due giocatori diversi, quindi diventa opportuno chiedersi quale sia il più idoneo per il tipo di gioco di Allegri.L’algerino o lo spagnolo?. Hanno la stessa età (27), sono entrambi mancini, entrambi calciano bene le punizioni ma…