Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha parlato della possibilità dei rossoneri di vincere lo scudetto in un'intervista all'agenzia francese AFP: "Se non riuscissimo ad arrivare fino in fondo tutti di dimenticherebbero quello che abbiamo fatto da marzo a oggi. Dobbiamo cercare di riportare il Milan in alto come prima. Bisogna farlo sia per noi che per i tifosi, perché giocare a porte chiuse è molto noioso. Loro non possono stare con noi fisicamente, ma sappiamo che ci seguono".