Ismael Bennacer, centrocampista del Milan oggi ha risposto ad alcune domande dei tifosi attraverso il profilo Instagram ufficiale del club rossonero. Con il calcio fermo, sono molti i giocatori che attraverso i social comunicano con i compagni e i tifosi. Tra le altre domande, il centrocampista algerino ha risposto ad alcune domande su chi, secondo lui, fosse il giocatore più forte affrontato in Serie A. Ecco la sua risposta: "Il calciatore più forte che ho affrontato è Paulo Dybala". Un attestato di stima da un collega che non può non far piacere alla Joya.