Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio, l'ex allenatore di Liverpool e Napoli Rafa Benitez ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul delicato momento che sta vivendo Cristiano Ronaldo.'Sono due giocatori fortissimi, Messi è uno che può giocare a tutto campo, CR7 uno che finalizza ma deve sentirsi importante. Entrambi a modo loro sono campioni, loro vincono partite, campionati, fanno vincere le loro squadre anche se per 80′ non fanno niente. Lo hanno fatto tante volte e per tanti anni'.