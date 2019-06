Rafa Benitez, ex tecnico di Liverpool e Napoli attualmente alla guida del Newcastle, ha parlato da Madrid ai microfoni di Sky Sport nel giorno della finale di Champions League: "Tottenham? Pochettino ha fatto molto bene nelle ultime partite, ha cambiato lo stile di gioco. Contro l'Ajax Fernando Llorente, che tutti conoscono in Italia, ha fatto la differenza come Lucas Moura. Klopp? Penso che sia il momento giusto, il Liverpool è una squadra fortissima anche in panchina e arrivano a Madrid con l'esperienza dello scorso anno".



SUL NAPOLI - "Ancelotti è una garanzia. La Juve è ancora la più forte, ma nella prima stagione il Napoli ha fatto ciò che doveva fare".



SU SARRI ALLA JUVE - "Bisogna usare un po' di precauzione... Diciamo che oggi è al Chelsea, vediamo cosa succede dopo. Quest'anno ha fatto un buon lavoro".