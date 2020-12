Il doppio ex di Inter e Napoli Rafa Benitez ha parlato della corsa scudetto: "Il Milan sta facendo bene, così come anche Sassuolo e Roma. Alla fine però penso che sia una corsa a tre tra Inter, Juve e Napoli - ha detto l'allenatore al Corriere dello Sport - A causa del Covid i ritiri sono ridotti al minimo, alla lunga usciranno i veri valori delle squadre tra i quali quello dei bianconeri, che hanno scelto un allenatore al debutto come Pirlo, che conosce bene il calcio e farà bene in una società che lo aspetterà e lo aiuterà con pazienza fino al successo".