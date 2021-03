Di origini albanesi e adesso a Milano: Beniada Jakic sta spopolando sui social e si mostra sempre più bella, nelle sue curve e nei suoi lineamenti. Un'infanzia tutta italiana: cresciuta in Puglia e poi in Romagna. Con un cuore... bianconero!



Sì, perché Beniada è sfegatata tifosa della Juventus, come si evince anche da alcuni post del suo profilo Instagram seguito da 109 followers. Modella, attrice e testimonial, la Jakic su IG delizia i suoi numerosi fan con scatti da urlo in intimo o in costume da bagno in location incantevoli.



Guarda le FOTO nella gallery qui in basso.