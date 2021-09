è un ex calciatore svedese, che nel 2004 fu acquistato dall'Inter non ancora maggiorenne ma che ben presto vide il suo sogno calcistico trasformarsi in un incubo. Oggi la sua storia è diventata un film ("Tigers", del regista Ronnie Sandahl) e lui si è raccontato a SportWeek.Questo un estratto delle parole di Bengtsson: "Avevo iniziato bene: segnavo e mi divertivo, ma dopo un po' sono iniziati i problemi. I dirigenti dell'Inter mi avevano promesso tante cose che poi non hanno mantenuto: un appartamento, invece dovevo vivere insieme agli altri ragazzi della Primavera. E soprattutto le lezioni di italiano, la possibilità di andare a scuola. La lingua è tutto, mi sentivo tagliato fuori dal gruppo e stavo sempre peggio.Alcuni ragazzi della mia squadra avevano fumato marijuana, così hanno iniziato a controllarci ancora di più: l'ambiente era pesante, duro. Sicuramente c'entrava anche la mia personalità: in quegli ambienti si aspettano ragazzi tutti uguali, ma non può essere così.L'Inter mi ha cercato, ma non ho più voluto tornare. Moratti mi ha invitato a pranzo. Ha voluto capire cosa non è andato, quel era stato il ruolo dell'Inter in quello che mi è successo e anche cosa si può fare per migliorare il mondo del calcio.