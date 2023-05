Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:SERIE A TIMGare del 4 maggio 2023 - Quattordicesima giornata ritornoEmpoli-Bologna 3-1Udinese-Napoli 1-1Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Napoli e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,delibera,salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.* * * * * * * * *Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.