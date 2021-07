L'ex calciatore di Milan e Fiorentina, Manuel Rui Costa, è diventato il nuovo presidente del Benfica. Prende così il posto di Luis Felipe Vieira, arrestato per truffa: "Sport Lisboa e Benfica informa che nei termini previsti dallo statuto e in virtù della comunicazione resa in data odierna dal Presidente del Consiglio, Luís Filipe Vieira, il Vicepresidente Rui Manuel César Costa, assume, con effetto immediato, la Presidenza dello Sport Lisbona e del Benfica, ai sensi del comma a del numero 3 dell'articolo 61 dello statuto del Club. Questa nomina ha il sostegno unanime dei membri del Board".