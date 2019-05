Congelata la trattativa per il rinnovo del contratto, il Benfica continua ad alzare il muro davanti a João Felix: la società portoghese non si smuove dalla richiesta iniziale, pari ai 120 milioni di euro della clausola rescissoria. Questa la posizione ribadita da Domingos Soares, CEO del club, che ha parlato così dell'attaccante (corteggiato dalla Juventus) ai microfoni di ECO24: "Per il momento non è arrivata nessuna offerta per lui. Ci sono stati sondaggi, indiscrezioni e sappiamo dell'interesse di alcune società. E' chiaro che gran parte dei top club europei lo stia seguendo, ci sono grandi aspettative su di lui, ma da un punto di vista delle tempistiche ad oggi non è arrivata alcuna offerta ufficiale. E se non ci sarà un club disposto a pagare la clausola, la nostra intenzione sarà quella di non cederlo".