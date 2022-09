Lagiocherà stasera contro la Salernitana, mentre il Benfica lo ha già fatto ieri vincendo 1-0 sul campo del Famalicao. E al termine del match l'allenatore delle Aquile, Schmidt, ha parlato ai media portoghesi anche del prossimo impegno di Champions con la Juve: "Sarà una partita difficile e soprattutto in trasferta. Abbiamo tre giorni per riprenderci dalla fatica dell’ultima gara e prepararci per un appuntamento importante. Abbiamo avuto una buona e solida base, servirà la massima concentrazione per poter fare punti".