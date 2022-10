Laaffronterà martedì in Champions League un avversario molto in fiducia. Ilnfatti, è reduce dall'importante vittoria contro il Porto in campionato per 1-0. Una vittoria che ha permesso al club di allungare in classifica a più sei sulle inseguitrici. Così ha parlato l'allenatore,: "La vittoria col Porto? Match importante, ma ora la testa è alla Juventus. Il nostro obiettivo era sicuramente vincere, è stata una partita piena d'emozioni. Ora però dobbiamo concentrarci per la partita di martedì", ha ribadito l'allenatore tedesco.