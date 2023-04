L'allenatore del Benfica Schmidt ha rilasciato delle dichiarazioni in virtù di quella che sarà la sfida di Champions contro l'Inter.'Penso che domani sia una partita diversa - ha detto l'allenatore tedesco, in conferenza - Essere ai quarti di Champions e' una situazione molto particolare per entrambe le squadre. Dobbiamo aspettarci una rivale molto concentrata che crede in se stessa, tenendo sempre conto delle proprie qualità individuali. Non credo che i risultati passati avranno un impatto'.