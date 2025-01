Benfica, Otamendi in conferenza: 'Vogliamo cambiare le cose, siamo con Lage'

Getty Images



Le parole di Otamendi

Nicolás, capitano del Benfica, ha parlato in conferenza stampa a 24 ore dalla sfida contro la Juventus, mostrando fiducia e determinazione in vista del match.Il difensore argentino, leader carismatico della squadra, ha analizzato la gara, elogiando gli avversari ma ribadendo la forza del gruppo benfiquista. Con grande esperienza, Otamendi ha sottolineato l'importanza di mantenere la concentrazione e di affrontare la sfida con coraggio.Ecco le dichiarazioni principali del capitano, che rappresenta il cuore pulsante della difesa del Benfica:"La mentalità è di una partita di Champions, con una grande avversaria. La cosa più importante credo sia mantenere la nostra identità e fare la partita migliore possibile per entrare nei playoff e continuare".

"Non ho sentito nulla, ma credo che sia una cosa da mettere da parte. La cosa più importante è la partita di domani che è quello su cui concentrarci. L'obiettivo della squadra. Come ho detto, dopo la sconfitta col Casa Pia serve fare autocritica e migliorare dove possibile. Perdere 3-1 fuori casa non ha dato una buona immagine del Benfica. Dobbiamo sistemare le cose dentro e durante gli allenamenti, concentrarci di più negli aspetti offensivi e difensivi. Dalla sconfitta l'obiettivo è concentrarsi sui dettagli, e domani abbiamo l'opportunità di riscattarci, dopo il riposo del primo giorno ci si può concentrare sulla partita successiva e serve una bella prestazione per rialzarci"."Quando si inizia un nuovo progetto con un nuovo allenatore bisogna focalizzarsi nel risolvere i problemi internamente, quanto fatto bene, quanto fatto male. E migliorare la partita successiva. Ci sono molti giocatori giovani che devono essere un po' istruiti da noi più esperti. Che capiscano che non si possa vincere sempre, che quando si perde l'obiettivo è evolvere, crescere, la mentalità deve essere questa per tutti. Dobbiamo correggere quanto fatto di male e approfittare della situazione che abbiamo per cambiare la situazione"."Sia i giocatori che l'allenatore sono coinvolti nella sconfitta, pensiamo a quello che c'è da migliorare. E' normale che i tifosi non reagiscano bene ai risultati negativi, avere queste reazioni calde. L'importante è capire che possiamo migliorare in campo e nel miglior modo possibile. Conta la vittoria e regalare uno spettacolo ai tifosi, che pagano e che ci appoggiano. L'obiettivo adesso è concentrarci sulla partita di domani, vincere e riuscire a passare alla prossima fase"."E' il calcio, le critiche ci saranno sempre, soprattutto nella sconfitta. Quello che dico è che sì, bisogna risolvere internamente, quanto fatto di male bisogna correggerlo in allenamento, approfittando dell'opportunità che abbiamo. Dobbiamo lasciarci alle spalle la partita alle spalle e giocare una gara di Champions contro un grande avversario. E' una bellissima opportunità per noi per mettere in campo tutto quello che vogliamo cambiare rispetto al Casa Pia"."Sì, siamo con lui al 100%. Staff e giocatori sono focalizzati sul ribaltare la situazione. Domani bella occasione per noi per giocare una bella partita, tornare a fare le cose per bene, ci dà motivazione per il resto della stagione".