Il Benfica è sotto assedio per Joao Felix. Il club campione del Portogallo deve far fronte alle innumerevoli richieste per il proprio gioiello. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la società di Lisbona ha declinato un’offerta di 70 milioni da parte del Real Madrid, inseritosi a sorpresa nelle ultime ore. I Blancos hanno tentato un blitz, ma sono stati respinti e dovranno progettare una nuova operazione con costi ben più alti. Il Benfica non scende sotto i 120 milioni richiesti dalla clausola rescissoria del contratto. Sempre secondo il quotidiano inglese, in corsa oltre alle Merengues ci sarebbero anche Atletico Madrid, Manchester United e Juventus. Sembra tramontata, a sorpresa, l’ipotesi City.