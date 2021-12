Caol Benfica, pronto a esonerare Jorge Jesus dopo l'ammutinamento verificatosi nello spogliatoio da parte dei calciatori più rappresentativi. Una notizia choc nel bel mezzo della stagione e a soli pochi mesi di distanza dal terremoto societario che ha portato alla caduta dell'ex presidente Vieira e all'avvento al suo posto dell'ex leggenda del calcio portoghese Manuel Rui Costa. Costretto a fare i conti coi risultati al di sotto delle aspettative in campionato di una squadra che solo nell'ultimo anno ha mosso qualcosa come 130 milioni di euro in acquisti. L'allenatore della squadra B Verissimo è la soluzione immediata per provare ad arginare la crisi, mentreIl richiamo di un club di grande fascino e richiamo internazionale, oltre all'amicizia con l'ex compagno di squadra al Milan Rui Costa, possono giocare un ruolo importante.