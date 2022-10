La Juventus Primavera dopo un primo tempo concluso in svantaggio di due reti riprende la gara nel secondo tempo e la ribalta portando a casa i tre punti. Le reti sono di Mbangula prima, con un fantastico destro a giro e poi di Hasa da calcio di rigore che si è procurato Yildiz. Hasa però è inarrestabile e al minuto 80 con un gran tiro regala la vittoria alla Juventus. Questi i nostri voti:Poche, pochissime colpe in occasione dei gol subiti. Nel primo tempo salva per due volte il risultato, una buona partita.Si fa superare troppo facilmente in dribbling nel primo tempo, va spesso in difficoltà, sostituito. Dal 46'6,5 entra e la gara della Juve cambia, bravo in chiusura, nessuno spazioNon si fa superare, un muro in difesa, grande partita, gli attaccanti del Benfica non sono avversari semplici.Una certezza, non concede spazi, sempre attento in fase difensiva, buona prova. Si rende anche pericoloso in avanti.Luci e ombre. Si vede e sparisce, una gara comunque nel complesso sufficiente, anche se tiene in gioco Semedo sul raddoppio dei portoghesi.- Provvidenziale, è la sua gara un pallone importante quello che sceglie di calciare dagli undici metri e concretizza regalando il pareggio ai suoi. Non si ferma e si inventa una conclusione fantastica con cui regala i tre punti alla Juve. Migliore in campo senza ombra di dubbio.Una grande partita, in chiusura è ovunque. Unica sbavatura alla sua partita è l'ammonizione per la reazione eccessiva e le proteste. Dal 83'S.V.Non entra mai nel vivo della gara, si vede davvero poco e infatti viene sostituito. dal 46'6,5 rapido, ringhia sugli avversari e porta il brio che mancava alla squadraUna certezza. In grande forma e si nota, un'azione bellissima ed un tiro perfetto portano la Juventus ad accorciare le distanze.Sufficienza, nulla di più, qualche controllo sbagliato di troppo, poteva fare di più. Dal 75'S.V.Non si era quasi visto fino a che non calcia e si procura il rigore poi concretizzato da Hasa. Dal 90'S.V.Cos'avrà detto ai suoi giocatori nell'intervallo? Non ci è dato saperlo, però la squadra entra in campo nella ripresa con un piglio decisamente diverso, i cambi lo riportano a galla e gli regalano i tre punti.