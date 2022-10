Nel crollo dellacontro ilè uno dei pochissimi a salvarsi. Prestazione tutto sommato positiva per Filip, che non a caso si guadagna la sufficienza da pressoché tutti i giornali. "L'unico che cerca di far salire la squadra e di costruire qualcosa nel primo tempo. L'1-1 nasce dal suo sinistro, poi un'altra bella palla chespreca", scrive La Gazzetta dello Sport, attribuendogli un 6 in pagella. Concorde Tuttosport: "Il suo lo fa perché sforna cross e batte anche l'angolo nell'azione del gol dell'1-1. Quando ha campo riesce nelle incursioni, è l'unico che si sbatte". Più severo (5), invece, Il Corriere dello Sport: "Prova a creare con corsa e cross ma viene travolto in fase difensiva da".Sufficienza piena, invece, per noi de ilBianconero.com: "E' il più arrabbiato di tutti al quarto gol, era probabilmente uno dei pochissimi a crederci. E infatti ci mette un cuore differente".