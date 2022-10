Appesi ad un filo di speranza, tanto basta per caricare il match di questa sera: dentro o fuori, vita o morte. La Juventus affronta il Benfica in terra lusitana per provare a tenere accese le speranze di una difficilissima qualificazione agli ottavi di Champions League e, soprattutto, per dare continuità ai recenti risultati positivi.: Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernandez, Florentino; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; Goncalo Ramos(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic