Dentro o fuori, vita o morte. Il peso specifico della partita tra, per i bianconeri, é enorme: non solo per la questione qualificazione agli ottavi, ormai particolarmente complicata, ma anche perché è importante dare continuità dopo le ultime vittorie e risollevare il morale di tutto l'ambiente.- Il match tra Benfica e Juventus, in programma alle 21, sarà visibile in chiaro su canale 5 o, per gli abbonati, su Sky Sport. In streaming su SkyGo e Infinity+.- Scelte obbligate, o quasi, per Massimiliano Allegri che per la sfida di questa sera punta ancora una volta sul 3-5-2.