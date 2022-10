Solo il cuore nel finale, oltre a un grande Iling Junior. Tutto il resto è da rifare, e per la Champions (chissà) se ne riparlerà la prossima stagione: la Juventus crolla in casa del Benfica per, e la partita è una follia totale. Dominata in lungo e in largo dai padroni di casa, poi ripresa di rabbia dai bianconeri. Ma solo quand'era tutto estremamente tardi, tutto incredibilmente finito.Si salva la verve di Iling, ritornano però i problemi su tenuta atletica e sulla testa di questa squadra: quando la Juve vuole accelerare, le riesce quasi tutto. Quando tutto attorno si colora d'imprevisti, allora crolla. Serve nuovo lavoro, in questo senso. E servirà soprattutto non farsi prendere dallo sgomento di un'eliminazione praticamente già certa, ma comunque dolorosa.