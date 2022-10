La Juventus sta subendo una delle sconfitte peggiori della sua storia europea, con il Benfica che sta dilaganado per 4-1 allo stadio Da Luz. Oltre al punteggio però c'è da registrare anche un'altra nota negativa ed è legata al brasiliano Danilo. L'ex City ha infatti rimediato un cartellino giallo che gli costerà la presenza nella prossima gara contro il Psg, la quale si rivelerà decisiva per l'accesso in Europa League.