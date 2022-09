Vigilia di Champions League: c'èin conferenza stampa per il Benfica, ecco le sue parole."Cosa mi aspetto? Buon pomeriggio, giocano in casa, sappiamo che non attraversano il momento migliore. Daranno una grande risposta, sono una squadra fortissima, ottimi giocatori. Hanno esperienza, alcuni tra i migliori al mondo. Ci aspettiamo la squadra tipica italiana, tatticamente molto forte. Dovremo fare del nostro meglio"."Sappiamo bene la dimensione della Juve, io ce l'ho, so bene cosa vuol dire questo club. Stiamo per giocare contro giganti europei, e non penso che il momento delle due squadre possa fare la differenza. Però non sempre affrontiamo squadre così, abbiamo una forte motivazione"."Dal nostro punto di vista abbiamo fatto una preparazione differente, ottima, quando arriva un allenatore straniero in Portogallo queste cose cambiano. Le vittorie ci danno fiducia, la squadra crede molto in quello che viene proposto dal mister, sta facendo la differenza. Le cose stanno andando bene, siamo all'inizio, dobbiamo migliorare partita dopo partita. Crediamo nelle idee del mister e fa la differenza"."Vi giocate la qualificazione? Io sono stato sorpreso dalla squadra del Maccabi, non la conoscevo e va valorizzata. Abbiamo vinto contro di loro la prima giornata ma fuori sarà difficile. Ovvio che il Psg si pensa sia un gradino più su, ma il Maccabi va considerato e non va sottovalutato nessuno"."Ai miei compagni non devo dirlo nulla, ormai tutti conoscono la Juve, da quando sono in Italia era la squadra più forte, grande società, grande club, grandi giocatori. Non devo dire nulla, tutti conoscono la Juve. Ci aspettiamo una partita di Champions e dobbiamo stare ad alto livello per fare risultato".