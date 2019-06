Negli ultimi mesi, il Benfica è sotto assedio. Tante, tantissime le richieste per Joao Felix, attaccante portoghese classe 1999 affermatosi nel corso della stagione, in particolar modo in Europa League. Il giocatore è corteggiato da Atletico Madrid, Juventus, Manchester United e Manchester City. Al momento, i Colchoneros sembrano in vantaggio sul resto della concorrenza. Tuttavia, per arrivare a Joao Felix, bisogna pagare la clausola rescissoria da 120 milioni. O inserire una contropartita tecnica gradita al Benfica. Secondo Marca, la chiave per lasciar partire il portoghese è Andrea Pinamonti, talento azzurro coetaneo di Felix di proprietà dell’Inter. Qualora il club lusitano dovesse arrivare in qualche modo al giovane protagonista dell’Italia Under 20, diventerebbe possibile sognare l’acquisto di Joao.