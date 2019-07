Secondo quanto riportato da Goal, il Benfica sarebbe pronto a chiudere per. Il portiere di Latina avrebbe intenzione di proseguire in Italia, ma le proposte dall'estero non mancano: innanzitutto dal Portogallo, con il Porto prima e lo stesso Benfica successivamente. Lucci, agente del giocatore, oggi ha incontrato gli uomini mercato della Juve alla Continassa : la Juve si accontenterebbe di una quindicina di milioni per lasciar partire il ragazzo, alla ricerca di una sistemazione e di una possibilità da titolare. Perin vuole ritornare nel giro della Nazionale, e per farlo ha bisogno di minuti e di possibilit. Con il ritorno di Buffon, alla Juve si chiude la sua porta.