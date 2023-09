Intervenuto ai microfoni di BTV, Manuelha parlato del ritorno aldi Angel, reduce da una stagione alla, svelando anche un retroscena sulla sua firma. Ecco le sue parole: "Ha firmato per una stagione ma vedremo, spero di convincerlo a rimanere di più. Di Maria non voleva sapere quale fosse lo stipendio più alto. Mi ha creduto sulla parola, quella cifra era il massimo pagato dal Benfica. Non ha contrattato nemmeno un euro. Dobbiamo rendere giustizia a questo signore ed essere felici perché prova piacere nel giocare con questa maglia".