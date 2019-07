Riguardo alla situazione relativa a Mattia Perin, il Benfica ha emesso un comunicato ufficiale: "Sport Lisbona Benfica informa che nella sequenza del completamento dei test medici, oggi svolti, è emerso che il portiere Mattia Perin ha davanti un processo di recupero superiore a quanto raccontato, intorno ai 4 mesi. In quel senso era stato fatto un accordo tra il Benfica e i rappresentati del giocatore. Si è deciso che Perin recupererà alla Juventus e, conclusa quella fase, il trasferimento del calciatore sarà fatto nel momento in cui sarà pronto per entrambe le parti".