Il Benfica alza il muro per Joao Felix. Il club campione del Portogallo ha comunicato di non essere intenzionato a cedere il proprio gioiello. L’attaccante classe 1999 è stato una delle rivelazioni dell’Europa League, mettendo in mostra un repertorio straordinario. Ragion per cui diversi top team si sono fatti avanti per averlo a disposizione nella prossima stagione. La netta presa di posizione del Benfica mette verosimilmente la parola fine alla telenovela per questa stagione. Non per l’anno che verrà però. E allora la corsa non si interrompe. La Juventus spera di convincere il giocatore, ma secondo il Sunday Mirror, sarebbero Manchester City e United le favorite per assicurarsi Joao Felix.