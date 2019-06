Joao Felix non si tocca. Ad uscire allo scoperto sono il presidente del Benfica, Luis Felipe Vieira, ed il Direttore generale del club lusitano, Tiago Pinto. Entrambi hanno ribadito lo stesso messaggio alle numerose pretendenti dell’attaccante classe 1999. La volontà della società campione del Portogallo è quella di non cedere Joao Felix in questa finestra di mercato. Una chiusura netta, che però potrebbe venire meno ad una condizione: il pagamento dei 120 milioni. Una cifra a cui la Juventus potrebbe arrivare grazie ad una o due cessioni illustri. Ma solamente dopo l’annuncio dell’allenatore si potrà comprendere meglio la strategia dei bianconeri.