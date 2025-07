Romano - Benfica, chiuso l'arrivo di Barrenechea: quanto guadagna la Juventus

2024 Getty Images

ha lasciato la Juventus da un anno nella maxi operazione con Iling-Junior per l'arrivo di Douglas Luiz. Il giovane argentino, cresciuto con la Primavera e la Next Gen, è passatoma solo formalmente, prima di trasferirsi in prestito al: dopo appena un anno in Spagna, però, il centrocampista è pronto per un'altra avventura, sempre in prestito.Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, l'accordo tra Benfica e Aston Villa è ormai chiuso per il passaggio del giocatore in Portogallo. L'intesa si è concretizzata peral verificarsi di certe condizioni. Le visite mediche sono già state prenotate, e Barrenechea firmerà un contratto fino al 2030. Anche la Juventus osserva con attenzione l'operazione, infatti il club bianconero aveva una percentuale sulla rivendita.

Quanto guadagna la Juventus dalla cessione di Barrenechea

La Juve si era riservata il 10% sulla futura rivendita del classe 2001. Barrenechea aveva lasciato i bianconeri per 8 milioni più bonus che potevano arrivare fino a un massimo di 11. Con la nuova cessione dell'argentino per circa 15 milioni, dunque,, che il club bianconero potrà reinvestire sul mercato, viste le diverse operazioni in corso.Per il centrocampista, invece, inizierà una nuova avventura in Europa dopo aver giocato sia in Serie A che in Liga. Il Benfica ha infatti deciso di puntare fortemente su di lui, offrendo una cifra più alta rispetto a quella con cui l'aveva acquistato l'Aston Villa appena un anno fa.





