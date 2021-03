1









Il presidente del Benevento Vigorito racconta tutta la sua felicità per la vittoria contro la Juventus: "Siete troppo esperti per non sapere che dopo un risultato come questo ti scopri una serie di amicizie... gli stessi assenti di qualche domenica fa. Ma io sono felice così, è giusto. Il calcio è un'emozione violenta e forte. Foggia è salito dalla panchina e sulle scale ha avuto la bella idea di alzarmi in trionfo, ma gli è venuto un colpo alla schiena perché aveva dimenticato che io peso 70 kg abbondanti. Poi ci siamo sdraiati sui scalini dello Stadium e abbiamo scoperto che questo sport è meraviglioso. Se penso a quando scenderò a Napoli per andare nei miei uffici, sono sicuro che i napoletani mi faranno una grande festa. Me l'avevano detto prima di partire. Sono contento soprattutto per i tifosi, la leggenda di Davide e Golia a qualcosa è servita".