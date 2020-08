Dopo aver festeggiato la promozione, il Benevento sta già lavorando per rinforzarsi in vista del ritorno in Serie A: preso Glik dal Monaco, i giallorossi stanno pensando a Marko Pjaca, che rientrerà alla Juve dopo il prestito all'Anderlecht. Secondo Calciomercato.com l'attaccante croato potrebbe trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza: il costo del cartellino è di circa 6 milioni di euro, Pjaca è in cerca di riscatto dopo stagioni deludenti con Schalke, Fiorentina e, l'ultima, all'Anderlecht.