Leonardo Mancuso al Benevento, ci siamo. L’attaccante di proprietà della Juventus, 19 gol nell’ultima stagione in prestito al Pescara, è sempre più vicino ad approdare alla corte di Pippo Inzaghi. Classe ’92, la punta è uno dei principali obiettivi del club campano, i contatti con i bianconeri hanno subito un’accelerata nelle ultime ore e c’è ottimismo per chiudere il colpo già nelle prossime ore. Per l’affare si studia la formula del prestito con diritto di riscatto.