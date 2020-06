può tornare in Italia per rilanciarsi. Nel mercato di gennaio l'attaccante croato si era trasferito in prestito all'Anderlecht, alla fine della stagione rientrerà alla Juventus ma probabilmente verrà rigirato con la speranza di una valorizzazione dopo stagioni complicate anche a causa di problemi fisici. Su di lui ha messo gli occhi il Benevento, che con un piede ormai in Serie A - +20 sulla seconda - si sta già muovendo per rinforzarsi in vista del prossimo anno.